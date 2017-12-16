الوطني للأرصاد: تعمق المنخفض الجوي خلال الساعات المقبله

أكد المركز الوطني للأرصاد على تحذيراته السابقة متوقعا أن يزداد تعمق المنخفض الجوي العلوي والسطحي خلال الساعات القادمة اليوم .و تستمر الحالة الجوية التي تشهدها الدولة حاليا إلى غد الأحد، حيث تمتد حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل معظم مناطق الدولة ويستمر تكاثر السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة والبرق أحيانا على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

وطالب بالحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة مع الرياح النشطة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية. وشدد على عدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.

وكان المركز قد أفاد باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة .

كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية خلال هذه الفترة وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر مع تواجد السحب الركامية وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

ويكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب فى الخليج العربى وبحر عمان أحيانا خاصة مع وجود السحب الركامية.