أمطار الخير تجري شعاب المناطق الجبلية في رأس الخيمة

تشهد قمة جبل جيس و منطقة وادي غليلة في إمارة رأس الخيمة هطول أمطار الخير مصحوبة بأصوات الرعد أدت لجريان الشلالات على جانبي طريق جبل جيس وجريان الشعاب الجبلية بوادي غليلة بالمناطق الشمالية للامارة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بجميع مرتادي الطرقات توخي الحيطة والحذر والقيادة بتروٍ وذلك لهطول أمطار الخير على الإمارة، وتؤكد ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.