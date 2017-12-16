"طرق دبي" تفتتح جسراً رئيساً في تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد يناير المقبل

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح الجسر الرئيسي على شارع الشيخ خليفة بن زايد، ضمن مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، في نهاية شهر يناير المقبل، فيما يتوقع افتتاح النفق أمام الحركة المرورية في الاتجاهين (القرهود وميناء راشد) في الربع الثاني من عام 2018، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في مجمل المشروع بلغت قرابة 70%.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لسير العمل في المشروع الذي يعد جزءا مهماً من مشروع كبير لتطوير محور الشندغة، ويقع المشروع الجاري تنفيذه حالياً على تقاطع شارعي الشيخ راشد المؤدي لمحور الشندغه على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي لتقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي تنفيذه ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وقال مطر الطاير: يتضمن المشروع إنشاء جسر على شارع الشيخ خليفة بن زايد ونفق على شارع الشيخ راشد، وأيضاً جسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد، بحيث تكون الحركة المرورية حرة بالاتجاه من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الكويت من خلال جسر يتألف من مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، ويشتمل المشروع كذلك على تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، وستكون الحركة المرورية حرة للالتفاف من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية وكذلك توفير حركة حرة من خلال الجسر العلوي بحارة واحدة من شارع أم هرير إلى شارع الشيخ راشد، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة والأرصفة وقنوات وأنظمة الري والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وأعمال تحويل وحماية الخدمات مثل خطوط كهرباء والمياه، واتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد، يأتي تنفيذه متزامناً مع افتتاح مشروع تطوير تقاطع (وافي) في شهر ابريل 2016، حيث يعد تقاطع وافي من التقاطعات المهمة في دبي نظراً للطرق الرئيسة التي يربطها، حيث يتقاطع مع شارع الشيخ راشد وشارع عود ميثاء، وشمل المشروع تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي)، ويبلغ طول الجسر 700 متر، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3300 مركبة في الساعة.