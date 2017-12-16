سعيد الطاير يطّلع على تقدم الأعمال بمركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سير العمل في "مركز الابتكار"، ضمن مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد)، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وقد رافقه كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وصالح بالجافلة، مدير أول - التسويق والتنافسية بهيئة كهرباء ومياه دبي.

واستمع سعادته لشروحات حول سير الأعمال الإنشائية وتقدمها من ممثلي "شركة حديد الإمارات للمقاولات".

ويعكس التصميم الفريد لـ"مركز الابتكار"، هوية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ويعد مثالاً رائداً للتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم. ويضم المشروع الذي يعتبر منشأة مستدامة، مركزاً تفاعلياً مجهز بأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز مستوى الوعي في المجتمع حول الطاقة المتجددة والمستدامة وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في المنطقة ككل، وسيتيح لهيئة كهرباء ومياه دبي استعراض إنجازاتها الخاصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وتسليط الضوء على استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وسيعمل المركز على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، ونشر الوعي حول تغير المناخ والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى خلق عروض تفاعلية خاصة ورحلات تعليمية للضيوف وتثقيف الأفراد حول الطاقة الشمسية، حيث سيكون متحفاً ومعرضاً للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة يجذب السياح والجامعات والمدارس والشركات والشركاء، وسيفتح أبوابه لاستقبال مصنعي ومطوري الطاقة الشمسية، كونه يتضمن مكاناً متخصصاً ومركز مؤتمرات دائم لعقد الفعاليات والمؤتمرات واجتماعات العمل والدورات التدريبية واللقاءات حول مواضيع تتعلق بالطاقة الشمسية فضلاً عن الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء الأخرى.

ويمتد المبنى على مساحة تبلغ 4000 متراً مربعاً، ويبلغ ارتفاعه حوالي 90 متر، وهو مكون من أربع طوابق وطابق أرضي.