«طرق دبي» تدرس زيادة خدمات المولات الذكية وتوسعة نطاقها

تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتائج الخدمات التي تقدمها المولات الذكية المنتشرة في 5 محطات للمترو بهدف إعادة تصميم خدماتها وتوسعة نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم من التسوق الذكي والفريد من نوعه.

مدينة ذكية

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة إن المولات الذكية تعد إحدى مبادرات طرق دبي، وتهدف إلى تعزيز توجه حكومتها نحو المدينة الأكثر ذكاءً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هذه الخدمة أطلقت بالتعاون مع القطاع الخاص في عام 2015.

وأوضح أن زيادة عدد مرتادي المواصلات العام ومستوى رضاهم عن الخدمات أحد أهم ركائز مؤشرات التحول نحو المدينة الذكية، مشيراً إلى أن المول الذكي يهدف لاستقطاب مستخدمين جدد لمترو دبي وتقديم خدمة إضافية لهم، بأسلوب مبتكر يعزز مبدأ الرفاهية.

وأكد يونس أن خدمة المول الذكي متوفرة حالياً في خمس محطات مترو مختلفة وهي: محطة مول الإمارات ومحطة داماك العقارية ومحطة أبراج الإمارات ومحطة بنك أبوظبي التجاري ومحطة مدينة دبي للإنترنت، وتقدم الخدمة عن طريق شاشات لمس كبيرة جداً تسمح للمستخدمين بتجربة تسوق إلكترونية تماثل التجربة الحقيقية من حيث حجم صور السلع أو رفوف عرض السلع .

عملية الشراء

وأشار إلى أن عملية البحث عن المنتجات المراد شراؤها تتم من خلال كتابة اسم المنتج في خانة البحث أو عن طريق الضغط على المنتج المعروض على شاشة المول الذكي، ثم إضافته لسلة المشتريات، وعند الانتهاء من اختيار جميع البضائع المطلوبة يتم دفع قيمة المشتريات .