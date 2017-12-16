خليفة: علاقات أخويّة مميّزة بين الإمارات والبحرين

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني المجيد لبلاده.

وأعرب سموه عن أحر التهاني لجلالته بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تبريكات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيــخ حمــد بن محمد الشرقـي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيــرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشــد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكــم أم القيوين، وصاحــب السمو الشيــخ سعــود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلــى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئــة إلــى أخيهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفــة ملك مملكــة البحريــن الشقيقـة، وذلـك بمناسبة اليـوم الوطنــي المجيـد لبــلاده.

برقيات

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمــي ولي عهد عجمان ، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيــخ محمــد بن حمد بن محمد الشرقــي ولــي عهد الفجيرة، وسمـو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعــلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهــد رأس الخيمــة برقيات تهنئـة مماثلة إلــى ملــك مملكــة البحريــن.

سلطان بن زايد يهنئ ملك البحرين

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سموه في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالة ملك البحرين ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين في شتى المجالات.