هزاع بن زايد: الأسرة عماد الوطن وتصنع مجتمعاً متراصاً ناجحاً

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لقب «نصيرة الأسرة»، مشيراً سموه إلى أن الأسرة المتماسكة تصنع مجتمعاً متراصاً ناجحاً.

وقال سموه في تدوينه عبر حسابه في «تويتر»: «الأسرة هي عماد الوطن وأساسه، والأسرة المتماسكة تصنع مجتمعاً متراصاً ناجحاً..حصول أم الإمارات على لقب «نصيرة الأسرة» من قبل المنظمة العالمية للأسرة عرفان لرعايتها ودعمها للمرأة والأسرة، فهي نموذج يقتدى به ومع هذه الرعاية نمضي ونستمر ونحقق المزيد من الإنجازات. مبروك يا أمنا الغالية».

شخصية عالمية

من جهتها قالت الدكتورة ديسي كاسترا رئيسة المنظمة العالمية للأسرة خلال التكريم أمس الأول: إن المنظمة ومنذ الحرب العالمية الأولى وما قدمته منذ تلك الفترة من أعمال إنسانية لم تلتق أو تتعرف إلى شخصية ونموذج حقيقي في الحياة كإنسان مسؤول وفاعل يحرص على أن تكون الأسرة منسجمة ومتماسكة، ومترابطة ومتلاحمة، في جميع مجالات الاهتمام مثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومن هذا المنطلق نالت هذا التكريم، الذي يعد بداية لانطلاق تكريم عالمي للشخصيات العالمية التي تستحق هذا اللقب في مجال تآزرها ودعمها للأسرة في جميع المجالات.