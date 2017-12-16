سحب ركامية وأمطار على أنحاء الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم، فيما تزداد كميات السحب على معظم مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وقد يصاحبها البرق أحياناً.



بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة قد تثير الغبار وتكون نشطة إلى قوية أحياناً فوق البحر مع نشاط السحب.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية سرعتها بين 16 و35 كم/ساعة على اليابسة، وتصل إلى 30 - 50 كم/ساعة فوق البحر مع نشاط السحب.



وأوضح المركز أن البحر سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع نشاط السحب، مع ارتفاع الموج من 2 - 4 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 7 أقدام في العمق يصل إلى 9 أقدام مع نشاط السحب.



وستكون أعلى درجة مئوية مسجلة بالدولة في طنب الكبرى هي 23، وأدنى درجة صغرى 16 في رأس الخيمة.



أبوظبي

وفي سياق متصل، رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ المتوقعة بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تشهدها الدولة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال كافة أنواع المكالمات والتعامل مع جميع أنواع البلاغات التي ترد لمراكز القيادة والتحكم في مدينة أبوظبي والظفرة والعين في الظروف العادية أوالاستثنائية، فيما أكملت جميع المديريات والإدارات الشرطية استعدادها وجاهزيتها للتقلبات الجوية المتوقعة بالتنسيق مع الشركاء الخارجيين.



أم القيوين

كما أنهت دائرة الأشغال والخدمات العامة بأم القيوين إجراءاتها الاحترازية واستعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان راحة وسلامة مرتادي الطرق والجمهور.



وأوضح مصبح حميد مدير عام دائرة الأشغال العامة أن فرق العمل في الدائرة تتابع عن كثب كافة الإجراءات والاستعدادات لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع، بالإضافة الى إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار في شوارع الإمارة.



ولفت الى انه تم تجهيز عدد كبير من التناكر لشفط المياه للحيلولة دون بقائها في الطرقات والدوارات حتى لا تعيق الحركة المرورية، كما أن هناك اتفاقات تعاون مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة ستتعاون مع الدائرة في حال كثافة الأمطار.