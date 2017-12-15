أمطار الخير على الدولة

شهدت بعض مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة ، حيث هطلت أمطار في وادي مي في الفجيرة ومنطقة خورفكان وفي العذيب بأم القيوين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية غدا.. فيما تزداد كميات السحب على معظم مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وقد يصاحبها البرق أحيانا.. بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة قد تثير الغبار وتكون نشطة إلى قوية أحيانا فوق البحر مع نشاط السحب.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية / 16 - 28 / 35 كم/ساعة على اليابسة وتصل إلى 30 - 45 / 50 كم/ساعة فوق البحر ومع نشاط السحب.

وأوضح أن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا خاصة مع نشاط السحب .. مع ارتفاع الموج من 2 - 4/3 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 7/6 أقدام في العمق يصل إلى 9 أقدام مع نشاط السحب . .. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 11:43 بينما يحدث أدنى جزر عند الساعة 18:50.

إرشادات وتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول