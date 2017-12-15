أمطار الخير على الدولة

شهدت بعض مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة ، حيث هطلت أمطار في وادي مي في الفجيرة ومنطقة خورفكان وفي العذيب بأم القيوين.
#المركز_الوطني_للأرصاد: أمطار وادي مي في الفجيرة #أمطار_الإمارات#أمطار_الخير@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NC8fSxuVhL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017
وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية غدا.. فيما تزداد كميات السحب على معظم مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وقد يصاحبها البرق أحيانا.. بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة قد تثير الغبار وتكون نشطة إلى قوية أحيانا فوق البحر مع نشاط السحب.
#أمطار_الخير .. أمطار فوق المتوسطة وادي مي - الفجيرة الآن@NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kosTQgwgaw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017
وقال المركز إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية / 16 - 28 / 35 كم/ساعة على اليابسة وتصل إلى 30 - 45 / 50 كم/ساعة فوق البحر ومع نشاط السحب.
#المركز_الوطني_للأرصاد.. أمطار العذيب - أم القيوينhttps://t.co/QlCH0ImH38@NCMS_media#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Zi7QuswdLC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017
وأوضح أن البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا خاصة مع نشاط السحب .. مع ارتفاع الموج من 2 - 4/3 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 7/6 أقدام في العمق يصل إلى 9 أقدام مع نشاط السحب . .. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 11:43 بينما يحدث أدنى جزر عند الساعة 18:50.
إرشادات وتحذيرات عند هطول الأمطار وجريان السيول
#أمطار_الخير .. أمطار متوسطة على طريق وادي مي @NCMS_media#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dxjSAF5eRG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017
تراكم السحب على منطقة الفلية في رأس الخيمة#البيان_القارئ_دائما@NCMS_media pic.twitter.com/ri8ONpxF8m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017
السماء ملبدة بالغيوم على طريق كلباء وادي الحلو#البيان_القارئ_دائما@NCMS_media pic.twitter.com/4i2PZu2qnR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2017