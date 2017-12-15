58.5 %انخفاض الأحمال وفواتير الاستهلاك في الشارقة

سجلت أنظمة التحكم في هيئة كهرباء ومياه الشارقة انخفاضاً في الأحمال بنسبة 58.5%، حيث بلغت ذروة الاستهلاك خلال الصيف 2400 ميجاوات بينما انخفض ليصل إلى 1000 ميجاوات خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء، بالإضافة إلى برامج الترشيد والتوعية التي نفذتها الهيئة في المنازل والمدارس والجهات الحكومية وسكن العمال وساهمت في تغيير سلوك المشتركين وطريقة استخدامهم للطاقة ما أسهم في استقرار الشبكات وانخفاض الأحمال عن المعدلات الطبيعية وبالتالي انخفاض قيمة فواتير الاستهلاك.

خطط

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة وضعت خططاً شاملة وغير تقليدية لزيادة الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع بأهمية مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه والحرص على وقف أي هدر للطاقات واستغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ على الموارد الطبيعية.

خدمات متميزة

وأكد أن خطة الهيئة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بنية تحتية وخدمات متميزة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الرفاهية للأجيال الحالية ويضمن استمرارها للأجيال القادمة.

عوامل

أوضح الليم أن أحمال الشبكة في إمارة الشارقة انخفضت نتيجة لعدد من العوامل تتضمن تحسن الأجواء ما أسهم في استقرار الأحمال، وكذلك تنفيذ مشروعات محطات توزيع وتعديل في الشبكات، كما أنجزت أعمال الصيانة الدورية لـ 160 محطة توزيع للكهرباء في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، كما أنجزت برنامجاً مكثفاً للصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق إمارة الشارقة، كما حققت حملات التوعية التي نفذتها الهيئة على مدار العام في زيادة الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه ما ساهم في استقرار الشبكات وانخفاض الأحمال وساهمت برامج كفاءة الطاقة التي نفذتها الهيئة في عدد من مشروعاتها في تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية.

وأوضح أن كل فرق الصيانة جاهزة وعلى استعداد وتعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أية حالات طارئة في كل مناطق إمارة الشارقة من خلال 11 مركزاً للصيانة الطارئة.