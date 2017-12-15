مسؤولون: مبادرات اجتماعات حكومة عجمان تحقق رؤية الإمارات

أجمع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في عجمان على أهمية الاجتماعات السنوية التي ناقشت مواضيع التركيبة السكانية والتنافسية والتشريعات والتي نظمها المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وذلك لمواءمة الخطط والبرامج المحلية مع الاتحادية، مشيرين إلى أن الاجتماعات أسفرت عن مبادرات وأفكار جديدة تصب في المساهمة في تنفيذ روية الإمارات لاستشراف المستقبل ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأجندة الوطنية والتنسيق التام ما بين الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في تنفيذ المشاريع والخطط .

أفكار

وقال الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان: «أسفرت الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان والتي ناقشت 3 ملفات من 25 موضوعاً من مواضيع الأجندة السنوية، حيث تم الخروج بمبادرات وأفكار جديدة تدعم التركيبة السكانية والتنافسية والتشريعات، مشيراً إلى أهمية مواءمة الخطط والبرامج المحلية مع الخطط والبرامج الاتحادية، لافتاً إلى أن رؤية عجمان 2021 تقوم على تحقيق مجتمع سعيد ».

ومن جانبه أشار العميد محمد علوان مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى أهمية الاجتماعات الحكومية في تنسيق الجهود وتبادل الأفكار، مشيراً إلى أهمية المناقشات في تعزيز رؤية وتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف المستقبل، لافتاً إلى أنه تم مناقشة ملف التركيبة السكانية ومساهمة الدوائر المعنية في عملية خفض العمالة الوافدة والاستغناء عن بعض المهن .

وبدوره قال العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان: «تعد هذه الاجتماعات ذات أهمية عالية لمناقشة خطط الحكومة الاتحادية والمحلية وعن مستقبل دولة الإمارات للعقود المقبلة وتبني الأفكار الجديدة والمبادرات المتميزة للتطوير ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ».