الإنجاز الأسرع عالمياً.. نجاح أول زراعة قلب في الإمارات

نجح أطــباء مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في إجراء أول عملية زرع قلب في الدولة لمواطن (38 عاماً) من متبرع متوفى (59 سنة)، تبرع بجميع أعضائه وأنقذ حياة 3 مرضى في آن واحد، عندما تبرع بقلبه للمريض المواطن الذي كان يعاني من قصور في عضلة القلب، وبالكليتين لمريض مواطن في المستشفى نفسه، وآخر في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأكد الفريق الطبي الذي أجرى العملية التي استغرقت ست ساعات أنه تم أخذ القــلب من المريض المتوفى، ووُضـــع في صنــدوق مثلج لمدة 90 دقيقة، في الوقت الذي تم فيه إعداد المريض في غرفة العمليات لتلــقي القلب، وتمت زراعة القلب وتوصيل الشرايين من دون تعقيدات، إذ بــدأ القلب بالنبض بعد دقـــائق من زراعـته، مؤكــدين أن العملية تعد الأسرع عالمياً، حيث إن المــدة القصوى لبقاء القلب خارج الجسم نحو 4 ساعات. كمـــا أجــرى فريق طبي آخر عملية زرع كلية من المتبرع نفسه، أُجـــريت لمريض مواطن آخر على قائمة الانتظار الخاصة ببرنامج زراعة الأعضاء في المستشفى.