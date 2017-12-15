إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الأهلية القانونية اللازمة والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، على أن يصدر قانوناً بهذا الشأن.

كما اعتمد المجلس التنفيذي قراراً بتكليف مريم عيد المهيري بمهام المدير العام للمكتب.

وستتضمن مهام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ووضع وتنفيذ السياسات والخطط الإعلامية للحكومة المحلية، وتزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالإمارة والحكومة، هذا إضافة إلى إعداد وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بما فيها التواصل مع جميع فئات المجتمع.

ويأتي تأسيس المكتب في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتواكب إنجازاتها على مختلف الصعد.

اعتزاز

وعبّرت مريم المهيري عن اعتزازها وسعادتها بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وقالت في تدوينه عبر حسابها في «تويتر»: يشرفني تكليفي بتأسيس المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي وثقة رئيس المجلس التنفيذي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الموقرين، وأسأل الله التوفيق. وأضافت: أتطلع إلى العمل مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بهدف تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً محلياً وعالمياً لتواكب إنجازاتها.

سيرة

وكان قد صدر قرار في أبريل الماضي بتعيين مريم المهيري منصب الرئيس التنفيذي لكل من هيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي وشركة twofour54، ويندرج تحت مسؤولياتها إدارة وتطوير الرؤية الاستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى بناء صناعة إعلامية مستدامة تسهم في تعزيز المشهد الثقافي والتنمية الاقتصادية للإمارة، وجعل أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الإعلام والترفيه. وبصفتها رئيساً تنفيذياً لـtwofour54، فإن سعادتها تؤدي دوراً رائداً في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتقوية الشراكات بين القطاعين في مجال الإعلام حول العالم، بما يلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط المتنامي.

كما تشغل عضوية لجنة التنمية الاقتصادية، إحدى لجان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المسؤولة عن تطوير اقتصاد الإمارة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، وكلٍ من لجنة أبوظبي للاستثمار واللجنة العليا المشرفة على الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي ستقام في أبوظبي.

كما سبق أن شغلت العديد من المناصب المرموقة في عدد من المؤسسات الرائدة بالدولة، كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الثريا للاتصالات.

وتحمل المهيري شهادة ماجستير تنفيذي عالمي في إدارة الأعمال من برنامج (TRIUM)، وهي شهادة مشتركة تمنحها ثلاث مؤسسات تعليمية معاً، هي كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، إضافة إلى شهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية من كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، وبكالوريوس المحاسبة وإدارة الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كليات التقنية العليا.