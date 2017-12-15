3.3 مليارات درهم صفقات «سيال» في يومين

أكدت اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط، عقد صفقات بقيمة 3.3 مليارات درهم خلال يومين. وأوضحت أن المعرض استقبل 20 ألف زائر حتى نهاية اليوم الثاني وتوقعت أن يصل العدد إلى نحو 28 ألف زائر. مؤكدة أن نسبة الزيادة في عدد الزوار في النسخة الثامنة من «سيال الشرق الأوسط» بلغت 28% عن العام الماضي.

ونظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حلقة نقاشية مهمة حول أهمية دور الجهاز كجهة رقابية على أمن وسلامة وجودة الأغذية لمنافذ البيع المشاركة في برنامج «وقاية».

وشهدت المنطقة المخصصة لمسابقة «سيال للابتكارات» إقبالاً واسعاً من الزوار والمتنافسين طيلة أيام المعرض. حيث خصص معرض سيال منصة عرض لتقديم الابتكارات في صناعة الغذاء. وشهدت المنصة عرض 10 ابتكارات زراعية لمنتجات محلية تتنافس مع 43 ابتكاراً في مسابقة سيال للابتكار.

وأوضحت الشركة المنظمة للمعرض أن «سيال للابتكار» تعد مسابقة فريدة من نوعها لأكثر من 43 ابتكاراً من المنتجات الغذائية والمشروبات من ضمن أكثر من 150 منتجاً تم تقديمها هذا العام، منها 10 مشاركات من دولة الإمارات.

وأشارت إلى عرض 30 منتجاً تأهلت من خلال لجنة التحكيم للتصفيات النهائية في منطقة الابتكار المخصصة في سيال الشرق الأوسط.

وأكدت أنه سيتم عرض أفضل 3 منتجات والتي سوف يحالفها التوفيق في المسابقة خلال الدورة الحالية في معارض سيال القادمة في جميع أنحاء العالم، حيث تعرض أمام المشترين والزوار في سيال بارريس وسيال الصين وسيال كندا وسيال انتيرفود جاكرتا.

ومن جانبه أكد عبد الناصر علي الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الروافد القابضة، ان الشركة تستعد لتنفيذ مشروعات زراعية جديدة على مساحة 240 هكتاراً في أبوظبي وسيتم طرح الإنتاج في الأسواق خلال العام المقبل.

جلسة

وكشف خبراء في مجال الزراعة والأمن الغذائي أن أبوظبي تمتلك حالياً 3.5 ملايين رأس من الماشية، مؤكدين الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز الأمن الغذائي على هامش معرض سيال تحت عنوان «نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الأمن الغذائي بدول المنطقة»، وسلطت الجلسة الضوء على فوائد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضمان الأمن الغذائي.

واطلع الحاضرون في الجلسة على رؤى وأفكار مهمة من الخبراء والمتحدثين منهم خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي، إلى جانب سعيد البحري العامري، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وطارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لشركة أغذية، وإدوارد حامض، مدير عام الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وعبد العزيز أحمد باوزير، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وفي إطار حرص مركز خدمات المزارعين بأبوظبي على دعم أصحاب المزارع ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم

خصص مركز خدمات المزارعين بأبوظبي جناحه في المعرض كمنصة لعدد من المزارعين بالمجان لتسويق منتجاتهم من التمور لجمهور المعرض.

وقال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة «إن دعم المزارعين وفتح آفاق التسويق أمامهم هو جزء من التزامنا بتحقيق سياسة زراعية مستدامة تستثمر بكفاءة الموارد الطبيعية المتاحة.

«وقاية»

أشادت دائرة الصحة في أبوظبي بجهود الاتحاد للطيران خلال مشاركتها في المعرض. وتعتزم مجموعة الاتحاد للطيران تقديم وجبات صحية تتماشى مع معايير برنامج «وقاية» على متن رحلاتها الجوية. وستعمل الاتحاد للطيران مع دائرة الصحة في أبوظبي لضمان استيفاء الوجبات الصحية لمعايير برنامج وقاية للأغذية، من أهمها أن تكون الوجبات غنية بالمعادن والفيتامينات، قليلة الدسم، قليلة الملح، غنية بالألياف، ما يخولها بحمل شعار «وقاية» الشعار الرسمي للأغذية الصحية في إمارة أبوظبي. أبوظبي –البيان