«سفاري دبي» تستقبل 14 ألف زائر خلال يومين

استقطبت «سفاري دبي» 4 آلاف زائر خلال يومها الأول و 10 آلاف زائر خلال يومها الثاني من الافتتاح التجريبي من طلاب المدارس والمقيمين والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وقال خالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية في بلدية دبي: «تُعد «سفاري دبي» إحدى أكثر الوجهات السياحية المرتقبة هذا العام، ويسرنا أن نرى هذا الإقبال الكبير على الافتتاح التجريبي للحديقة المجهزة لاستضافة أعداد كبيرة من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بذل فريقا البلدية والسفاري جهداً كبيراً لإنجاز هذا المشروع العالمي للحياة البرية الذي سيشكل إضافةً جديدةً إلى الباقة المتنوعة من الوجهات العائلية في الإمارة، كما أنه سيوفر تجربةً تعليميةً وترفيهيةً لزواره من كافة الأعمار، ونهدف من إطلاقنا هذا المشروع إلى جعله مثالاً رائداً في مجال الحفاظ على الحيوانات وتعزيز جهود حمايتها». وأضاف: «أُقيمت «سفاري دبي» على موقعٍ كان مكباً لنفايات البناء، كما أنها صديقةٌ للبيئة ما يجعلها تمثل أحد أبرز المشاريع الكبيرة لدى البلدية، وتسلط الضوء على جهود الإمارة المتواصلة لبناء مستقبلٍ مستدام».

وأشاد السويدي بفريق بلدية دبي وفريق سفاري دبي الذي جهداً كبيراً لإنجاز هذا المشروع العالمي للحياة البرية مما سيشكل إضافةً جديدةً إلى الباقة المتنوعة من الوجهات العائلية في دبي.وتستقبل «سفاري دبي» المقيمين والزوار مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ الافتتاح التجريبي يومياً من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 مساءً.