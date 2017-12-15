«الموارد الطبيعية» في الفجيرة تتخذ التدابير اللازمة تحسباً للظروف الجوية

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً أمس للجنة الطوارئ والأزمات في مركز خدماتها في منطقة الحيل، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وقائد فريق الطوارئ والأزمات لغرفة العمليات والاتصال، و100 موظف من مختلف أقسام وإدارات المؤسسة وعدد من المتطوعين من شركات القطاع الخاص والعام في الإمارة، وذلك لمناقشة كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكراً بهدف تأمين سلامة أرواح الأفراد والمنشآت، ورفع جاهزيتها استعداداً لاحتمال التعرض لمنخفض جوي خلال الأيام القادمة.

خطط

وجرى خلال الاجتماع وضع الخطط الشاملة والمتكاملة لتفادي أية أضرار خلال الحالة الجوية المتوقعة، وتضمنت الخطة الاستعداد المبكر من خلال إرسال رسائل SMS وتوعية الجمهور وأصحاب المنشآت لتوخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة الشديدة، والعمل على صيانة ونظافة قنوات تصريف مياه الأمطار.

طائرة بلا طيار

تم توزيع مهام التصوير الجوي بين أعضاء الفريق باستخدام الطائرات بلا طيار، للرصد البيئي ولسرعة رصد نطاقات موسعة في مختلف الإمارة أثناء الأمطار والمنخفض الجوي ومعرفة أماكن جريان السيول ومراقبة السدود.