هزاع وعبد الله بن زايد يهنئان البحرين

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مملكة البحرين بيومها الوطني الـ46.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينه عبر حسابه في «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للمملكة... جسور وثيقة من المحبة والأخوة الصادقة تربط بين الإمارات والبحرين.. معاً نواجه بعزم ونجاح التحديات الراهنة، ومعاً نمضي نحو مستقبلنا المشرق».

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في تدوينه عبر حسابه في «تويتر»: «عشت لنا يا غالية»، بعدما أعاد سموه تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي هنأ فيها سموه البحرين وشعبها باليوم الوطني الـ46 للمملكة.