إعفاء 1930 مواطناً من ديون متعثرة

أعفت 7 بنوك وطنية 1930 مواطناً من ديون متعثرة بقيمة 325 مليون درهم، في ثاني مبادرة من نوعها تسهم فيها البنوك بإعفاء متعثرين من سداد ديونهم، إذ أعفت ثمانية بنوك وطنية سابقاً، بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، 2397 متعثراً بإجمالي مليار و144 مليون درهم.

وكرم معالي أحمد الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجـــنة العـ ليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أمس، البنوك السبعة، وهي: أبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والهلال، والإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي، ودبي التجاري.

وأكد معاليه حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير سبل الراحة والرخاء كافة، عبر تحقيق التنمية الاجتماعية لهم، وتحــفيزهم إلى العمل والمشاركة في نهضة الوطن، ودفع عجلة التطوير والتقدم فيه.

وأشاد معاليه بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلــى للــــقوات المسلحة، لصندوق معالجة الديون المتعثرة، وتوجيهات سموه الدائمة لتهيئة سبل الــعيش والحياة الكريمة للمواطنين.

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إعفاء 1930 مواطناً من ديون بـ 325 مليون درهم