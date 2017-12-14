سفاري دبي تستقبل 14 ألف زائر خلال يومين من افتتاحها التجريبي

استقطبت" سفاري دبي" الموطن الأكثر تنوعا للحيوانات في الدولة التابع لبلدية دبي 4 آلاف زائر خلال يومها الأول و 10 آلاف زائر خلال يومها الثاني من الافتتاح التجريبي من طلاب المدارس والمقيمين والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وذكر خالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية في بلدية دبي أن سفاري دبي تعد إحدى أكثر الوجهات السياحية المرتقبة هذا العام ..معربا عن سروره بهذا الإقبال الكبير على الافتتاح التجريبي لحديقة سفاري دبي المجهزة لاستضافة أعددا كبيرة من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشاد السويدي بفريق بلدية دبي وفريق سفاري دبي الذي جهدا كبيرا لإنجاز هذا المشروع العالمي للحياة البرية مما سيشكل إضافةً جديدةً إلى الباقة المتنوعة من الوجهات العائلية في دبي كما أنه سيوفر تجربة تعليمية وترفيهية لزواره من جميع الأعمار وتهدف بإطلاقنا سفاري دبي إلى جعلها مثالا رائدا في مجال الحفاظ على الحيوانات وتعزيز جهود حمايتها.

وأضاف السويدي أن سفاري دبي أقيمت على موقع كان مكبا لنفايات البناء كما أنها صديقةٌ للبيئة ما يجعلها تمثل أحد أبرز المشاريع الكبيرة لدى بلدية دبي وتسلط الضوء على جهود مدينة دبي المتواصلة لبناء مستقبل مستدام.

وتستقبل سفاري دبي المقيمين والزوار مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ الافتتاح التجريبي يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.. وعقب الافتتاح الرسمي لسفاري دبي يمكن للضيوف زيارة الحديقة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وحتى خلال أيام العطل الرسمية وتقع سفاري دبي في منطقة الورقاء 5 مقابل سوق التنين على طريق دبي حتا.