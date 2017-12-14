مرور دبي تدعو إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرة

طالبت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة مشيرة إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة تكون خطرة جداً نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وأكد العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة لا تسفر عنها إصابات أو استخدام تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة التي تتيح لأفراد الجمهور التقاط الصور للحصول على تقرير لتقدير الأضرار وتحديد المتسبب بالحادث دون الحاجة إلى الاتصال بالشرطة أو انتظار وصولها لمكان الحادث إضافة إلى تجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة خلال الضباب إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.

ونبه العميد المزروعي السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة إضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير عن العمل.

