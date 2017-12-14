توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مع تزايد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر يتخللها بعض السحب الركامية وسقوط بعض الأمطار.. فيما تكون الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة وقوية أحيانا خاصة فوق البحر مع السحب الركامية.

وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - جنوبية / 12 - 28 / 35 كم/ ساعة على اليابسة وتصل إلى 30 -45 كم/ساعة فوق البحر ومع نشاط السحب.

وأوضح أن البحر سيكون مضطرب الموج مع السحب الركامية .. مع ارتفاع الموج من 2 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 6 / 7 أقدام في العمق .. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 11:12 بينما يحدث أدنى جزر عند الساعة 18:14 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 27 18 65 30.

دبي 27 19 70 30.

الشارقة 27 17 75 35.

عجمان 27 18 80 35.

أم القيوين 26 16 75 30.

رأس الخيمة 26 15 80 45.

الفجيرة 26 21 60 35 .

العين 26 16 65 35.

ليوا 26 15 85 35 .

الرويس 24 19 85 40.

السلع 24 19 80 30 .

دلما 24 20 80 50.

طنب الصغرى 23 21 85 45.

طنب الكبرى 23 21 80 45 .

أبوموسى 23 20 80 45 .