المجلس التنفيذي يعتمد قراراً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الأهلية القانونية اللازمة والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه وعلى ان يصدر قانون بهذا الشأن.

كما اعتمد المجلس التنفيذي- أبوظبي قراراً بتكليف مريم عيد المهيري بمهام مدير عام المكتب.

وستتضمن مهام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووضع وتنفيذ السياسات والخطط الإعلامية للحكومة المحلية، وتزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالإمارة والحكومة، هذا بالإضافة إلى إعداد وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بما فيها التواصل مع جميع فئات المجتمع.

ويأتي تأسيس المكتب في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتواكب إنجازاتها على مختلف الأصعدة.