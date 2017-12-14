منظمة الأسرة العالمية تمنح الشيخة فاطمة بنت مبارك لقب "نصيرة الأسرة"

في تقدير أممي جديد وتثمينا لجهودها الكبيرة في دعم استقرار الأسرة ..منحت المنظمة العالمية للأسرة "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لقب "نصيرة الأسرة" وذلك خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات قمة المنظمة العالمية للأسرة والتي عقدت اليوم في قاعة الإمارات بمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف والتي تشارك فيها مؤسسة التنمية الأسرية بوفد رسمي برئاسة معالي علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية.

كما تم اليوم في جنيف الإعلان عن إطلاق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للأسرة لتكون هذه الجائزة الوسيلة والمنصة المهمة لإبراز التجارب الأسرية الناجحة والممارسات المتميزة على مستوى العالم.