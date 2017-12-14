" الأرصاد ": تقلبات جوية ابتداء من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد والزلازل أن تشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار خلال هذه الفترة .. مع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتلة هوائية باردة من الشمال ما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجيا ابتداء من غد تتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية من السبت إلى الاثنين ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة ومصحوبة بالبرق أحيانا على فترات.

ونوه إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية والشرقية خلال هذه الفترة وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر مع سحب ركامية.. وتكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.. فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا خاصة مع وجود السحب الركامية.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة .. ونصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية.

ونصح - في حال نشاط السحب الركامية - بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء والاتصالات وكذلك تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى.. مشددا على عدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.