"مرور أبوظبي" تدعو السائقين للقيادة بحذر في الأجواء الممطرة

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تشهدها الدولة خلال الفترة من / 15 - 18 / ديسمبر الجاري وحثتهم على التأكد من جودة وكفاءة عمل الفرامل وماسحات الزجاج لمركباتهم .

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية التي تشهد سقوط الأمطار واتباع قواعد وإجراءات السلامة من خلال الالتزام بخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب الضغط فجأة على الفرامل لأن كفاءتها تقل عند وجود أرض مبتلة وأن يكون تدريجيا لتفادي الانزلاق واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية .

وحث الخييلي السائقين الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية أثناء المطر على إخراجها من الطريق وإيقافها في أقرب موقف آمن حفاظا على سلامتهم وضمانا لانسيابية حركة السير .. لافتا إلى أن ترك المركبات المتعطلة أو المتسببة في حوادث بسيطة بالأجواء الممطرة يتسبب في إغلاق الطرق وعرقلة حركة السير والمرور ووقوع الحوادث المرورية .

وحذر الخييلي الشباب من استغلال الأجواء الممطرة للقيام بالاستعراضات الخطرة وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.. مؤكدا تكثيف الرقابة لضبط المخالفين .. مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق قانون السير والمرور على "المتهورين" الذين يقومون بتلك السلوكيات الخطرة إضافة إلى حجز مركباتهم .