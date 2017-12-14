شرطة الفجيرة تناقش استعداداتها للحالة الجوية المتوقعة

وجه اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة بتكثيف تواجد وانتشار الدوريات الأمنية و المرورية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية و بالأخص المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار بشكل مباشر و ذلك في إطار استعدادات القيادة للحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة .

وتم عقد اجتماع لبحث ومناقشة الإجراءات و الترتيبات اللازمة و ذلك استعدادا لأي تغيير في الحالة الجوية مع كافة المدراء العامون و مدراء الإدارات و رؤساء الاقسام المعنيين الذين أكدوا استعدادهم للتعامل في حال وجود أي طارئ .

وصرح الكعبي أن جميع مراكز الشرطة مستعدة للتعامل مع كافة الأحداث و تقديم الخدمات الأمنية للجمهور داعيا جميع السائقين و الزائرين للامارة إلى اتخاذ الحيطة و الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية الماطرة.

وأكد أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على رقم غرفة العمليات 092224411 أو رقم الطوارئ 999