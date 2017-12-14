شرطة الفجيرة تناقش استعداداتها للحالة الجوية المتوقعة

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وجه اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة بتكثيف تواجد وانتشار  الدوريات الأمنية و المرورية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية و بالأخص المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار بشكل مباشر و ذلك في إطار استعدادات القيادة للحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة .

 وتم عقد اجتماع لبحث ومناقشة الإجراءات و الترتيبات اللازمة و ذلك استعدادا لأي تغيير في الحالة الجوية مع كافة المدراء العامون و مدراء الإدارات و رؤساء الاقسام المعنيين الذين أكدوا استعدادهم للتعامل في حال وجود أي طارئ .

 وصرح الكعبي أن جميع مراكز الشرطة مستعدة للتعامل مع كافة الأحداث  و تقديم الخدمات الأمنية  للجمهور داعيا جميع السائقين و الزائرين للامارة إلى اتخاذ الحيطة و الحذر  أثناء القيادة في الظروف الجوية الماطرة.

وأكد أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على رقم غرفة العمليات 092224411 أو رقم الطوارئ 999

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