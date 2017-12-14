الشرقي: الإمارات نموذج يحتذى في العلاقة بين القيادة وشعبها

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حرص الدولة على دعم مواطنيها، وتوفير كل ما شأنه تلبية متطلباتهم الحياتية والارتقاء بمستوى المعيشة مشيراً إلى أن الإمارات شكلت نموذجاً يحتذى بين الأمم في العلاقة بين القيادة وشعبها، ووحدة التلاحم بينهما والتي ظهرت جلية في أجمل صورها في كل الاستحقاقات ومشاريع البناء والتنمية التي قامت بها الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه بمنطقة الطيبة في الفجيرة أمس يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

والتقى صاحب السمو خلال جولته في الطيبة الأهالي واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم وأمر بتلبية كل احتياجات المواطنين الخدمية بما يؤمن لهم سبل العيش الكريم.

وحضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه أبناء المرحوم محمد علي بن داوود العبدولي بمنزلهم في منطقة الطيبة. بدورهم شكر أهالي الطيبة، حضور صاحب السمو بينهم وتفقد أحوالهم، مثمنين توجيهات سموه ودعمه المستمر لتطوير البنى التحتية واستجابته الكريمة لمتطلباتهم السابقة بإنشاء عدد من المرافق الحيوية في الطيبة. ثم زار صاحب السمو قلعة «العلم» في منطقة الطيبة التي صممها وأنشأها الأهالي احتفاء بيوم العلم العام الماضي، وحضر الجولة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وكبار المسؤولين، وأعيان الإمارة.