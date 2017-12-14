منتدى دبي الصحي يعتمد 7 محاور لرعاية مستدامة

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن الملامح الرئيسة لـ «منتدى دبي الصحي 2018»، الذي ينطلق في الـ 15 من يناير المقبل ولمدة يومين، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والأطباء، الذين يمثلون 18 دولة من مختلف قارات العالم، بجانب 35 متحدثاً. وفي مستهل المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة أمس بهذه المناسبة أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تعكس أهمية القطاع الصحي الذي يحظى بدعم سموه اللامحدود، ويمثل أولوية مهمة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي طالما يوجه بتوفير خدمات صحية عالية الجودة، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادة المجتمع.

وقال معالي القطامي إن محاور المنتدى استندت جميعها إلى أهداف رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية دبي 2021، وتطلعاتها المستقبلية، كما ارتبطت كذلك بأهداف استراتيجية تطوير القطاع الصحي في دبي 2016 -2021.

وذكر معاليه أن هيئة الصحة بدبي حرصت على صياغة 7 محاور رئيسة للمنتدى، وهي تمثل عمق وأبعاد القضايا الصحية وتحدياتها المستقبلية وفرص النجاح المتوفرة، موضحاً أن من بينها محور صحة الأسرة ورفاهية المجتمع.

وذكر معاليه أن المحور الثاني يتمثل باقتصاديات الصحة المستدامة ويعد من أهم القضايا الملحة على الساحة الدولية، وخاصة أنه يتصل مباشرة بصناع القرار والمخططين وكبار المسؤولين عن المؤسسات الصحية واستدامة المجتمع، فيما لفت إلى المحور الثالث وهو التكنولوجيا والابتكار في مجال الصحة، موضحاً أن هذا المحور يختص بمسارين تعمل عليهما الهيئة، وهما رفد منشآت «صحة دبي» بأحدث التقنيات والوسائل الذكية، أما المسار الثاني فيختص، بتوفير بيئة حاضنة لإبداعات وابتكارات العاملين في الهيئة، وخاصة الكادر الطبي، الذي تنتظر الهيئة منه دائماً التجديد والتطوير في أساليب التشخيص والعلاج.

رؤى

ونوه معالي القطامي بأن المحور الرابع يتمثل بالطاقة المستدامة ويعد من الأمور بالغة الأهمية للمجتمعات الحديثة والمعاصرة والمتقدمة مثل مجتمع دولة الإمارات، وأن الهيئة حرصت على طرح هذا المحور وما يتصل به من موضوعات على طاولة المناقشات. وتوقف معالي القطامي عند المحور الخامس وهو الشباب والرعاية الصحية الاستثمار في جيل الألفية، حيث أكد أن هذا المحور يمثل المستقبل والرؤى الطموحة التي تمضي الهيئة إلى تحقيقها من خلال النظم الطبية الحديثة، التي تكفل المحافظة على صحة الشباب وسلامتهم.

وعن المحور السادس للمنتدى وهو رأس المال البشري في الصحة، أكد معاليه الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي برأس المال البشري.

وفيما يتعلق بالمحور السابع المعايير الصحية للمباني، أشار معالي القطامي إلى رفاهية دبي، وما حققته من إنجازات على المستوى الحضاري للأبنية والمرافق، وذكر أن الهيئة استهدفت طرح هذا المحور لما له من أهمية قصوى في رفع كفاءة الأبنية ورفع معدلا توافقها مع معايير واشتراطات الصحة العامة والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

تفاعل

قالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى دبي الصحي، إن المنتدى هذا العام سيكون أكثر تميزاً، حيث تتضمن أجندة المنتدى 20 محاضرة وحلقة نقاشية، و6 ورش عمل تفاعلية.