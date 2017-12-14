محمد بن زايد: الإمارات تقف بقوة وثبات مـع السعودية أمام تحديات المنطقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقف بقوة وثبات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أمام التحديات كافة التي تواجه دول وشعوب المنطقة على أسس راسخة من التضامن الأخوي والتنسيق الموحد.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تناولت تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق أمس بقصر عرقة بالرياض.

تحيات

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل خير وتقدم وازدهار.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد رحب بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وحمّله تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

مباحثات

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعاونهما الاستراتيجي في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية وجهودهما في التصدي للتحديات والتدخلات الإقليمية الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص مواصلة تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وآخر المستجدات فيها والجهود الثنائية والإقليمية والدولية تجاهها خاصة ما يتعلق بالتطورات على الساحة الفلسطينية المتعلقة بموضوع القدس والتداعيات الخطيرة للقرار السلبي للولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وآليات التنسيق في هذا الشأن لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. وبحث الجانبان كذلك آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية والتنظيمات العدوانية والإرهابية المسلحة التي تهدد الشعب اليمني والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تحديات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن تعاون وتعاضد دول المنطقة بشأن القضايا والتحديات التي تواجهها مطلب أساسي وحيوي، مؤكداً سموه ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي وتلاحمه خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا.

وأعرب سموه عن ثقته بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الشأن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الأمة والمحافظة على مصالحها العليا وما أبدته من مواقف تاريخية وصلبة حيال المخططات التآمرية والإرهابية والأطماع الإقليمية التي تتعرض لها المنطقة.

وأضاف سموه: إن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تدركان تماماً حساسية المرحلة وحجم التحديات والمخاطر المحدقة بهذه المنطقة وبمستقبلها ومستقبل دولها وشعوبها لذلك فإن المسؤولية التاريخية والمشتركة للبلدين تجاه المتغيرات والمستجدات قائمة على أرضية صلبة من التعاون والتفاهم والتآزر، وما التحالف العربي إلا أحد أوجه العمل الناجح والذي أسهم ولله الحمد في وضع حد لتدهور المنظومة الأمنية للمنطقة.

وصول

وكان قد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة أمس إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ورحب صاحب السمو ولي العهد السعودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطورها بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. كما كان في الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.