بدء التسجيل لمسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

بدأ التسجيل في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للدورة التاسعة عشرة لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم للقرآن الكريم للجنسين الذكور والإناث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2017 ويستمر حتى الثامن عشر من شهر يناير 2018 عن طريق مراكز التحفيظ في الدولة.

وفي هذا الصدد صرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن هذه المسابقة وهي تدخل عامها التاسع عشر قد حققت نجاحات كبيرة ومتميزة بفضل الرعاية الكريمة والاهتمام اللذين تحظى بهما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حيث حرصت سموها أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز وذلك لمنح الفرصة للجميع وتشجيعهم وتحفيزهم على حفظ كتاب الله تعالى وكذلك الاستفادة من دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في جميع إمارات الدولة التي تتوفر فيها جميع المتطلبات والوسائل والخدمات وتحظى بإشراف ومتابعة دقيقة ورعاية فائقة من الجهات المعنية في كل إمارة.

نموذج متفرد

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة المسابقات إن هذه المسابقة تعتبر نموذجا متفردا للمسابقات المحلية من خلال أفرعها التسعة وهي فرع القرآن الكريم كاملاً حفظاً وتجويداً وتلاوة، وفرع عشرون جزءاً متتاليا بدءاً من احدى دفتي المصحف حفظاً وتجويداً وتلاوة وفرع عشرة أجزاء متتالية بدءاً من احدى دفتي المصحف حفظاً وتجويداً وتلاوة وهو مخصص للمواطنين فقط وفرع خمسة أجزاء بدءاً من احدى دفتي المصحف حفظاً وتجويداً وتلاوة وهو أيضا مخصص للمواطنين وفرع خمسة أجزاء بدءاً من إحدى دفتي المصحف حفظاً وتجويداً وتلاوة لمن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات للمقيمين ثم فرع ثلاثة أجزاء بدءاً من احدى دفتي المصحف حفظاً وتجويداً وتلاوة وهو مخصص للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات ثم الفرع السابع جزء عم وهو خاص بالمسلمين الجدد من الذين لم يمض على Sإسلامهم خمس سنوات ثم الفرع التاسع وهو خاص بالقراءات وينقسم إلى قسمين القسم الأول خاص بالروايات الثلاث «ورش وقالون والدوري» والقسم الثاني بالقراءات السبع ويشترط لهذا القسم أن يكون المتسابق حافظاً لكتاب الله تعالى وعلى إجازة في هذه القراءات.

شروط

وأضاف بأنه يمكن للمواطنين من الجنسين الاشتراك في المسابقة دون التقيد بسن معينة ما عدا الفرع الخاص بمن هم دون العاشرة وأن لا يتجاوز العمر 25 سنة بالنسبة للذكور من المقيمين مع شرط إقامة سارية الصلاحية بالدولة وكذلك يمكن لمواطني دول مجلس التعاون المشاركة بشرط أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة بالدولة، كما إنه لا يسمح بالتسجيل لمن شارك في احدى دورات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وكذلك لا يسمح للذين شاركوا في فرع أعلى أو الفرع نفسه الذي كانوا قد شاركوا به خلال الدورات السابقة للمسابقة.