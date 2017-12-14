محمد بن راشد: بو خالدْ بهْ إتِـمْ الأمورْ

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه على «إنستغرام»، أمس، قصيدة جديدة بعنوان «الزِّمنْ رَحَّالْ»، وصف سموه فيها أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه سور الوطن، وقال سموه: «نـعـمْ بـمـحمَّدْ لـهـذي الــدَّارْ سـورْ» و«بــوخـالـدْ بــــهْ إتِّــــمْ الأمـــورْ».

وتجلّت الرائعة الشعرية الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمعاني الفخار والرجولة والنبل والاعتزاز بالوطن ورجالاته، مؤكداً سموه في أبياتها أن المجد وحب الخير والتمسك بالرفعة والفعل الأثير، عناوين ثابتة وراسخة في نهج أهل الإمارات، منذ القدم، وهم على هذا العهد باقون مهما تبدلت الأيام، أياً كانت الحوادث ومهما تعاقبت السنون.

تحفة شعرية هذه القصيدة الغراء، أبدعها قائد جمع مفاتيح العز والفخار وأمسك عنان المجد بيده، فحق له أن يفاخر بإنجازاته العالم، ولذا أتى فيها الكلام غير متكلّف، وكذا لم يكُ العز المبثوث في ثناياها ادعاءات لا دليل عليها، بل إنها حكت بصورها الشعرية البديعة مواقف شرفٍ أبرزتها الأيام، وكشفت عن نقابها ومعادنِ رجالها الحوادثُ والأفعال، وشهد بها لسان الزمان وتاريخ قائد صنع الأمجاد وساقها لشعبه وأمته.

Ⅶأبيات فرائد يؤكد فيها سموه أن قادة الإمارات وأهلها ثابتون في حفاظهم على ما ورثوه من الأجداد من نبل ووفاء وإقدام

Ⅶمعانٍ بديعة تؤكد أن الإماراتيين مداومون على نصرة الحق ومتدرعون بالعدل والحق ويدافعون عن المظلوم

Ⅶوصف وجداني دقيق لشجاعة جنود الوطن الذين هم صقور الجو المسيطرون على سماء العدو