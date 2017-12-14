رائعة شعرية لمحمد بن راشد: بوخالد سور الوطن

عبر لغة وإيقاع وتصوير ومضمون أخلاقي عالٍ، تصطفُّ الرائعة الشعرية الجديدة «الزِّمنْ رَحَّالْ» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب أخواتها من قصائد سموه التي أشاد فيها سموه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووصفه بصاحب الهمة العالية والمشغول دوماً بسبل الارتقاء بالوطن وصون حماه، إذ قال عنه: «ذاكْ بــوخـالـدْ بــــهْ إتِّــــمْ الأمـــورْ».

وحيا دوره الريادي في حماية الوطن قائلاً: «نـعـمْ بـمـحمَّدْ لـهـذي الــدَّارْ سـورْ».

وتفيض القصيدة بالوفاء ومراعاة العهد والاحتفاء بالحياة الماجدة، والتغني بكل الشمائل الحميدة التي تنطوي عليها فكرة الفروسية وما تقتضيه من أخلاق الكرام وشمائل الفرسان.

ومثلت هذه الرائعة الشعرية، إحدى الفرائد الأدبية، وفاضت بمعاني الفخر بالوطن وبتاريخه ومستقبله وبنبل رجالاته، واستعدادهم الدائم لنصرة الحق وردّ الطغيان، فهم ثابتون على هذه السمات والمواقف.