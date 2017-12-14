وفد من القيادة العامة لشرطة دبي في ضيافة متحف الاتحاد

قام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له بزيارة إلى متحف الاتحاد، الصرح التاريخي في دبي والذي يخلد قصة إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق له، الذي ضم مديري الإدارات والمراكز، عبد الله بن معصم الفلاسي، مدير متحف الاتحاد، حيث اصطحب الوفد الضيف في جولة تعريفية شملت جميع أقسام المتحف، إضافة إلى المباني التاريخية التي اشتملت على دار الاتحاد التي تم فيها توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقصر الضيافة.

وعبّر اللواء عبد الله المري عن اعتزاز القيادة العامة لشرطة دبي بهذا الصرح التاريخي العظيم الذي شهد توقيع وثيقة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً ومعتزاً بكل ما تحقق بفضل تفاني وجهود الآباء المؤسسين لوطن ينعم فيه الناس بالعدل والأمان والسعادة.

وأضاف اللواء عبد الله خليفة المري أن متحف الاتحاد يعتبر مدرسة وطنية للأجيال الحالية والقادمة، يروي لهم رحلة بناء الإمارات، ويقدم لهم مخزوناً وطنياً ومعرفياً كبيراً. وأكد أهمية الحفاظ على إرث الآباء المؤسسين، وإنجازاتهم التي تحققت، واتخاذهم قدوة ونماذج يحتذى بها لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة.