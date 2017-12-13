محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان مع رئيس"التجمع اليمني للإصلاح" مستجدات الساحة اليمنية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية للسعودية الشقيقة بالرياض اليوم مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح العقيد محمد عبدالله اليدومي وأمين عام الحزب الاستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الاستاذ خالد الحميدان.