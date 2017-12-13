وزارة التغير المناخي والبيئة تنتقل إلى مقرها الدائم في منطقة الروية الثانية بدبي

استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة كافة الترتيبات للانتقال من مقرها الحالي الكائن في منطقة أبو هيل بدبي إلى مقرها الجديد الواقع بمنطقة الروية الثانية اعتباراً يوم الأحد القادم الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وتم تصميم مبنى الوزارة الجديد والصديق للبيئة باستخدام مواد مستدامة وتقنيات تعزز كفاءة استخدام الطاقة، وهو يمتاز بمواصفات ومعايير عالمية تعزز الحفاظ على سلامة البيئة ويراعي متطلبات المباني الخضراء.

وتم تشييد المبنى الجديد وفق أعلى المعايير البيئية في كفاءة استخدام الكهرباء والمياه وأجهزة التكييف، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة بالاستفادة من المواصفات القياسية لبعض مواد البناء، مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة كجزء من الواجبات والمسؤوليات تجاه المجتمع.

وأوضحت طيف محمد الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة أن مبنى الوزارة الجديد يتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، مما يجعله مواكباً لمتطلبات العصر. وأضافت أن التصميم المتميز يتيح سهولة الحركة للتنقل بين الأقسام والإدارات المختلفة من المبنى الجديد، الذي يلتزم بالمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة، بهدف الحد من التأثيرات البيئية وتتيح إمكانية التحكم بها واستخدامها في خدمة المبنى.

ويساعد تصميم المبنى على تحسين جودة البيئة الداخلية والهواء في المبنى، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإدارة النفايات. ويستخدم المبنى نظام إضاءة يعمل على تخفيض استهلاك الطاقة، كما يحتوي المبنى على مواقف مغطاة بالألواح الكهروضوئية المربوطة بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي توفر 10% من الطاقة المستهلكة في المبنى.

ويتميز مركز إسعاد المتعاملين "فرع دبي" في المبنى الرئيسي الجديد لوزارة التغير المناخي والبيئة بتصميم عصري وغير تقليدي، ليتضمن مقصورات حديثة وأجهزة لوحية متطورة تمكن موظفي إسعاد المتعاملين من التواصل بشكل أكثر فعالية مع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بشكل فوري لضمان إرضائهم وإسعادهم. ويستقبل المركز متعامليه من إمارة دبي يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر، ما عدا العطل والإجازات الرسمية.

ويمتد المبنى الرئيسي الجديد لوزارة التغير المناخي والبيئة على مساحة تبلغ 64,000 متراً مربعاً، ويتكون من أرضي و4 طوابق وسطح، وتحيط بالمبنى مساحة لمواقف خارجية لسيارات المتعاملين والعاملين بسعة 470 موقف، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وحدائق مفتوحة.