محمد بن زايد يصل الرياض

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة اليوم إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ورحب صاحب السمو ولي العهد السعودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطورها بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من كبار المسئولين.