حاكم عجمان يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس القرار الأميري رقم /23/ لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس ادارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وينص القرار الذي تضمن أربعة مواد على تشكيل مجلس الإدارة وفقا لمتطلبات المادة /5/ من المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2015 برئاسة سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وعضوية كل من الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائبا لرئيس المجلس وسعادة صالح محمد صالح الجزيري والسيد حميد يوسف سلطان العجماني والسيدة عبير محمد بن حسين الشعالي على ان يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بقرار أميري لاحق على ان يقوم نائب رئيس المجلس برئاسة جلسة المجلس ويقوم بمهام رئيس المجلس في حال غيابه ويمارس أي اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل المجلس من وقت لآخر وعلى المجلس تأدية الاختصاصات المنوطة به بموجب احكام المادة /6/ من المرسوم الاميري رقم /8/ لسنة 2015.

ويسري هذا القرار الأميري ويكون نافذا قانونا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للأمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2015 بشأن مدينة عجمان الإعلامية الحرة ولأغراض تمكين المؤسسة المذكورة من تحقيق الأغراض المناطة بها وممارسة الصلاحيات المسندة اليها بسلاسة وعلى أكمل وجه وبناء على ما عرضه على صاحب السمو حاكم عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة.