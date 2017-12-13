1000درهم غرامة تدخين الشيشة والشواء بالحدائق والشواطئ بعجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن منع الشواء وتدخين الشيشة في الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والشواطئ للحفاظ على صحة وسلامة السكان، انطلاقاً من التزام الدائرة بتوفير بيئة صحية ونظيفة لسكان وزوار الإمارة وتطبيقاً لرؤية حكومة عجمان التي تسعى لإيجاد ببيئة نظيفة وآمنة للجميع.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن المنع يأتي بتوجيه مباشر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة لحرصهما على توفير بيئة صحية ومثالية لتنزه العوائل واستمتاعهم بالأجواء الطبيعية النظيفة بعيداً عن مخلفات الشواء ورائحة الشيشة التي تعكر صفو الأجواء النقية.

وأفاد الحوسني أن صحة وسلامة الأفراد وسعادتهم هو الهدف الذي ننشده جميعاً ونسعى لتحقيقه فالحدائق والمسطحات الخضراء والشواطئ أهم الأماكن التي يقصدها السكان لطلب الراحة والاستجمام فهم أحوج ما يكونوا لأجواء مثالية وصحية نقية.



وأكد الحوسني أن الدائرة ستكثف حملاتها التوعوية والرقابية في أيام العطل الرسمية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من السكان على الأماكن المفتوحة، داعياً جمهور الإمارة وزوارها للتجاوب مع القرار والتزام المسؤولية وأوصى السكان بأن يكونوا عوناً للدائرة بتبليغهم عن الحالات المخالفة لردعها.