محمد بن راشد: علاقات الإمارات وفرنسا تاريخية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي المنعقد في فندق «ريتزكارلتون» في دبي صباح أمس فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق الذي يشارك في أعمال المنتدى.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالرئيس الفرنسي السابق وتجاذب معه أطراف الحديث حول مسار علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وفرنسا التي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتاريخية والقائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام الإقليمي والدولي على حد سواء.

ومن جانبه أشاد هولاند بالتقدم الحضاري الملفت الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي شتى المجالات منوهاً بالمشهد الثقافي المتنوع الذي يتميز به مجتمع الإمارات ما جعل الإمارات ملتقى للثقافات والحضارات وواحة استقرار وتسامح لكل الأعراق والجنسيات.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.