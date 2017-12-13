طحنون بن محمد وسيف بن زايد يحضران أفراح الظاهري والخييلي

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد الظاهري وراشد عبدالله الظاهري بمناسبة زفاف نجليهما راشد إلى كريمة محمد عبدالله الظاهري وعلي إلى كريمة محمد سعيد الخييلي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الضباط بأبوظبي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة وتمنى للعرسان حياة أسرية سعيدة.