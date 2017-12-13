«طرق دبي» والشرطة تبحثان إدارة الحوادث المرورية وتأمين وسائل المواصلات

عقد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تم خلاله بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال إدارة وتنظيم الحركة المرورية في الفعاليات والمناسبات الكبرى في إمارة دبي، وتأمين وسائل النقل الجماعي، وتكثيف حملات الضبطية المرورية على حركة الشاحنات في المناطق السكنية وإدارة الحوادث المرورية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق بهيئة الطرق والموصلات، مناقشة تأمين وسائل النقل الجماعي، وتحديداً عربات ومحطات مترو وترام دبي، وذلك استناداً لأفضل الممارسات العالمية، كما ناقش الجانبان مشروع إدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي الذي يهدف إلى تقليل الزمن المستغرق في إدارة الحوادث المرورية، وإعادة الحركة المرورية لوضعها الاعتيادي في أسرع وقت ممكن.

دعم

وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال المشروع إلى تقديم الدعم اللوجستي، الذي تحتاجه الشرطة أثناء إدارة الحوادث المرورية، من خلال توفير طرق بديلة وإجراء تحويلات مرورية وغيرها، حيث يتوقع أن يسهم المشروع في حال تطبيقه في خفض الازدحامات والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 25% من خلال الوصول وإخلاء موقع الحادث في حوالي 12 دقيقة، وتقليل الوقت المستغرق لإزالة المركبات المتضررة من الطريق، واكتشاف الحوادث والتدخل السريع قبل حصول ازدحامات كبيرة أو وقوع حوادث ثانوية، إلى جانب تقديم المساعدة لأصحاب المركبات المتعطلة من خلال إزالتها عن المسارات الرئيسية والتنسيق مع أصحاب المركبات لإزالتها بصورة فورية.

واستعرض الطاير والمري، موضوع الازدحامات المرورية في المناطق السكنية المحاذية لإمارة الشارقة مثل المزهر، والخوانيج، وعود المطينة، والمحيصنة، والجهود التي تبذلها الهيئة لتسهيل حركة تنقل السكان في تلك المناطق، ومنها تنفيذ العديد من محاور الطرق التي تعزز الربط بين إمارة دبي والمناطق الشمالية، وتطبيق حظر حركة الشاحنات وحافلات نقل العمال في المناطق السكنية المحاذية للمناطق الشمالية، كما طرحت الهيئة مشاريع طرق من شأنها المساهمة في تحويل الحركة إلى شارع الإمارات مثل مشروع تطوير محور امتداد شارع طرابلس ومحور شارع الخوانيج، وتطوير شارع المطار، وشارع العوير، كما أجرت الهيئة بعض التحسينات المرورية على بعض التقاطعات على شارع عمان، بمحاذاة منطقة سكن العمال، وجرى الاتفاق على تكثيف حملات الضبطية المرورية على حركة الشاحنات في تلك المناطق، بهدف تقليل الازدحامات وخدمةً لأهالي تلك المناطق.

شراكة

وأشاد الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، والتعاون والتنسيق فيما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية، كما أشاد بمخرجات الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين باعتبارها قناة تواصل مباشرة لمناقشة مستجدات العمل بين الجانبين.

من جانبه قال اللواء عبد الله خليفة المري: إن هذه الاجتماعات التنسيقية التي يجري عقدها بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، لها مردود كبير يصب في صالح الإمارة والعمل المشترك، ويكثف التعاون لتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة والسعادة.

نقاش

ناقش الاجتماع متطلبات هيئة الطرق والمواصلات من شرطة دبي، لتعزيز دور مركز التحكم الموحد، ومنها توفير الربط التقني للبيانات الآنية للحوادث، وتوفير معلومات إغلاق الطرق في حالات الطوارئ بشكل فوري، وفي المقابل وفرت الهيئة لشرطة دبي قاعة اجتماعات ومكاتب لأفراد الشرطة.