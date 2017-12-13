الإمارات تستثمر مليار دولار في الطاقة المتجددة منذ 2013

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن الإمارات دأبت على تخصيص ما يقارب مليار دولار أميركي من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2013 لدعم اقتصاد العديد من الدول وتعزيز قدراتها على التأقلم مع تغير المناخ.. ومن الضروري أن يبدأ التطبيق السريع للعديد من الحلول الناجحة ومناقشة سبل تطوير نظم الإنذار المبكر.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال مؤتمر في اجتماعات «قمة كوكب واحد» الذي تنظمه الرئاسة الفرنسية في العاصمة باريس بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاق باريس لتغير المناخ وبحضور رؤساء 60 دولة.

ويشارك وفد الدولة في المؤتمر برئاسة معالي الزيودي وعضوية ممثلين عن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتركز نقاشات «قمة كوكب واحد» على قضايا تمويل العمل المناخي ومواءمة حركة الاقتصاد لتحقيق أهداف اتفاق باريس، سواء من حيث خفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال معاليه: «تبذل دولة الإمارات جهوداً للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها ضمن أهم أولوياتها كشريك فاعل ضمن الجهود الدولية لتحقيق أهداف اتفاق باريس».. وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والمضي قدماً لتعزيز المبادرات والحلول الملموسة التي من شأنها أن تسهم في خلق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وشارك معاليه في جلسة نقاشية مشتركة مع روزفيلت سكريت رئيس وزراء جمهورية الدومينيكان وجيميدو دالي وزير التغير المناخي والغابات الأثيوبي، وأكيم شتاينر الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول وضع سياسات عامة لدعم وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة قدرة الدول على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

وعلى هامش القمة وقع «جهاز أبوظبي للاستثمار» بالتعاون مع عدد من الصناديق والهيئات الاستثمارية اتفاق تشكيل «مجموعة كوكب واحد لصناديق التمويل السيادية» بهدف تسريع الجهود الرامية إلى إدماج المخاطر والفرص المالية المتصلة بتغير المناخ في إدارة المشاريع الكبيرة الطويلة الأجل.