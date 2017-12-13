حمدان بن محمد ضمن أبرز المؤثرين عالمياً على «لينكد إن»

أعلنت «لينكد إن»، أكبر شبكة تواصل مهني موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الاختصاصات الاحترافية على مستوى العالم، عن اختيار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أهم الشخصيات العالمية المؤثرة على شبكتها، لينضم سموه إلى لائحة تضمّ أكثر من 500 من أبرز القادة والمفكرين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل القائمة التي حظيت بانضمام سموه مجموعة كبيرة من الشخصيات العالمية المؤثرة من أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وتعد الشبكة واسعة الانتشار منصة فعالة تتيح لأعضائها مناقشة أهم الموضوعات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية ومن أبرز تلك الموضوعات على سبيل المثال آليات صناعة القرار وكيفية تطويرها، ومستقبل التعليم، وثقافة مكان العمل، وآثار انخفاض أو ارتفاع الأسعار، وغيرها من الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة وتمثل مركز اهتمام المجتمعات.

وفي أحدث مقال لسموه بمناسبة احتفال دولة لدولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني الـ 46، ونُشر على «لينكد إن»، تناول سمو ولي عهد دبي مع متابعيه مدى تميز مسيرة دولة الإمارات كمثال عالمي يحتذى في مجال التنمية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت تشكّل منصة أولى لاختبار التكنولوجيا المتطورة وباتت تمثل قوة تسهم بفاعلية في صياغة المستقبل، كما تطرّق سموه إلى إمكانيات الشباب الهائلة بوصفهم قوة دفع لإمارات المستقبل.

ويعكس انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شبكة «لينكد إن» مدى الحرص الذي توليه القيادة في دولة الإمارات على التواصل مع الناس أينما كانوا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك حرص سموه على التواصل مع القيادات والرموز العالمية وغيرهم من أصحاب الاختصاصات المهنية الأكثر تأثيراً في العالم، والاستماع إلى أفكارهم وتبادل الرؤى معهم حول طيف واسع من الموضوعات المهمة.

وأوضحت «لينكد إن» أن متابعي سمو ولي عهد دبي على شبكتها ارتفع بشكل كبير خلال فترة وجيزة حيث لا يقتصر متابعوه على دولة الإمارات فحسب بل تتسع دائرة المهتمين بأخبار وأنشطة سموه في مناطق مختلفة من العالم تمتد من المملكة المتحدة والولايات المتحدة غربا حتى الهند شرقاً.

وكانت «لينكد إن» أعلنت في الشهر ذاته عن وصول عدد أعضائها إلى 500 مليون شخص في 200 دولة، وإلى 23 مليوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تساعد الشبكة الأعضاء على البقاء مطّلعين على الأخبار ذات الصلة بالعالم المهني بما يشهده من تيارات وتوجهات حديثة، علماً أنّ أعضاء الشبكة في الإمارات هم الأكثر تواصلاً في العالم إذ إنّ لكلّ مستخدم من أصحاب الاختصاصات المهنية في دولة الإمارات ما يُقدَّر بنحو 211 زميلاً.

وتتخذ «لينكد إن» من مدينة دبي مقراً لمكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2012 حيث تشهد الشبكة نمواً سريعاً لأعضائها في دولة الإمارات ويصل عدد أعضاء الشبكة هناك إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم.