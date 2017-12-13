«اتحادية الكهرباء»: القطع بعد 24 يوماً

أكد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة لم تفرض أي رسوم جديدة فيما يتعلق بالتأخر عن سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية، وأن قطع الخدمة يتم بعد انقضاء 24 يوماً عن استحقاق السداد.

ووفقاً لحساب الهيئة في «تويتر»، أوضح صالح أن «الإجراءات المتبعة بهذا الشأن لا تزال كما في السابق، فقط ما تغير هو تسمية رسم إعادة الخدمة المقطوعة الذي يبلغ 100 درهم، إلى رسم التأخر عن سداد بالقيمة المادية ذاتها».

وبيّن أن الهيئة كانت سابقاً تمنح للمستهلك منذ تاريخ صدور فاتورة الاستهلاك الشهري، مدة 20 يوماً للسداد من خلال جميع قنوات الدفع التي وفرتها، وفي حال تأخر عن هذه المدة يتم قطع الكهرباء ولا يتم وصل إعادة الخدمة المقطوعة إلا بعد دفع رسوم قدرها 100 درهم.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «اليوم وبعد تحديث بيانات المتعاملين بمجرد أن تصل رسالة تتضمن تاريخ استحقاق الدفع للمستهلك يمنح الفترة ذاتها للسداد وهي 20 يوماً وإذا لم يسدد المبلغ المستحق بعد انتهاء هذه المدة ترسل الهيئة رسالة نصية للمستهلك تذكره بعملية الدفع، وإذا تخلف عن الدفع أيضاً بعد 4 أيام من وصول الرسالة، يتم إضافة 100 درهم ولمرة واحدة على حساب المتعامل بدلاً من تحميله غرامة تأخير عند قطع الخدمة».