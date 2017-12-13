سعيد الطاير يدشّن المرحلة الأولى لمحطة «مزارع الروضة»

دشّن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المرحلة الأولى من محطة تعمل بالألواح الكهروضوئية (PV) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات في منشأة معالجة الأغذية في شركة الإمارات الحديثة للدواجن (مزارع الروضة) في منطقة المرموم في دبي، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع 4 ملايين درهم، وستولّد 50% من احتياجات الطاقة المطلوبة لوحدة معالجة الأغذية، وهو ما يعادل 16% من إجمالي حاجة المنشأة إلى الطاقة، حيث تعتزم الشركة توليد 60% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة في المزرعة بحلول 2020.

وسيتم استخدام الطاقة التي ستنتجها هذه المحطة في إمداد وحدة معالجة الأغذية في شركة الإمارات الحديثة للدواجن بالكهرباء، وذلك في إطار مبادرة «شمس دبي» الذكية التي أطلقتها الهيئة، والتي تسمح لأصحاب المنازل والمباني بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم الهيئة بربطها مع شبكة الكهرباء في دبي، حيث يتم استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة.

حضر عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات الحديثة للدواجن، وعبدالله القبيسي، نائب الرئيس، والدكتور الرشيد دفع الله، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي وكبار الموظفين في كل من شركة الإمارات الحديثة للدواجن والهيئة.

تعاون وثيق

وقال سعيد محمد الطاير: يدعم هذا الإنجاز المهم رؤيتنا المشتركة في الحفاظ على البيئة وتخفيض البصمة الكربونية، وتعاوننا الوثيق مع القطاع الخاص لتعزيز التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ضمن مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي دعماً لمبادرة «دبي الذكية» وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف: «تقود الإمارات، من خلال استراتيجياتها في الطاقة النظيفة ، الجهود العالمية في هذا المجال، ونعمل في الهيئة على دعم هذا السعي عبر تعزيز الاستدامة، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.»

3 مراحل

من جهته، قال عبدالله محمد سلطان العويس، لـــ«البيان»: إن المشروع يتضمن 3 مراحل واليوم دشنا المرحلة الأولى من المشروع والتي تبلغ تكلفتها 4 ملايين درهم، وهناك مرحلتان تبلغ تكلفتهما 5 ملايين درهم وستبدأ المرحلة الثانية مطلع 2018 فيما تبدأ المرحلة الثالثة مطلع 2019،لافتا إلى أن الشركة الشركة تعتزم توليد 60% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة في المزرعة بحلول 2020.

529

حققت مبادرة «شمس دبي»، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة الهيئة، نجاحاً كبيراً، منذ إطلاقها، حيث انتهت الهيئة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي من ربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في 529 مبنى في دبي، بقدرة إجمالية تصل إلى 19.6 ميجاوات، ونعمل على مضاعفة الرقم في المستقبل وصولاً إلى جميع مباني الإمارة بحلول 2030.