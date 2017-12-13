جواهر القاسمي تكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للمجتمع المدني

كرمت حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، الفائزين بجائزة الشارقة للتميز لمنظمات المجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية، التي تمنح للمنظمات العاملة وفق المبادرات الواردة في وثيقة الشارقة للأمراض غير المعدية التي تم إطلاقها في العام 2015.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الحفل الختامي للمنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية.

وأكدت أن الشارقة تضع مكافحة الأمراض غير المعدية على قائمة أولوياتها، ولا تألو جهداً لتظل مدينة صحية يتكامل فيها الدور الحكومي مع جهود المؤسسات الخيرية والحراك المجتمعي للوصول إلى مجتمع صحي، ينعم أفراده بكامل الرعاية على مستوى الخدمات الصحية، والطبية.

وقالت: «تخطو الشارقة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، خطوات واسعة للوصول إلى أهدافها على مستوى مناصرة المصابين بالأمراض غير المعدية، وبناء قاعدة مجتمعية ذات وعي عالٍ بأهمية الالتزام بنمط حياة صحي، حيث توفر العلاج المجاني لكبار السن، وخدمات المستشفيات المتنقلة، وفي الوقت نفسه توفر المناطق المؤهلة التي تمكن الأسر من ممارسة الرياضة والمحافظة على سلامتهم على مختلف المستويات».

4 فئات

وتتضمن جائزة الشارقة للتميز لمنظمات المجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية أربع فئات مختلفة هي: الوعي، والمساءلة، والمناصرة، وسهولة الوصول، حيث قامت لجنة الخبراء بتقييم المبادرات المقدمة وفقاً لأربعة معايير وهي التنسيق، والنتائج، والابتكار، وقابلية تكرار تنفيذها.

وقدم تحالف الأمراض غير المعدية درعاً للشيخة جواهر على جهودها في مناصرة قضايا المصابين بالأمراض غير المعدية، وحشد الطاقات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.