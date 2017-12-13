عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس اللورد تشارلز باومان عمدة الحي المالي لمدينة لندن.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبريطانيا والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة بعمدة الحي المالي لمدينة لندن، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع بريطانيا في شتى المجالات.

من جانبه أكد اللورد تشارلز باومان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وبريطانيا والحرص المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.