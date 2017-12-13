أبوظبي تستضيف قمة التوازن بين الجنسين 18 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينظم الاتحاد النسائي العام ومركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع منظمة المرأة في الأمن الدولي «WIIS»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- «قمة المرأة والسلام والأمن- التوازن بين الجنسين في مجال الأمن والسلم.. مفاتيح السلام والازدهار»، وذلك في العاصمة أبوظبي يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري.

ويتناول المؤتمر موضوع التوازن بين الجنسين ودوره في تحقيق السلم والأمن ورفاهية المجتمعات، وتفعيل قدرات المرأة القيادية للمساهمة في تحقيق استدامة السلم والأمن في المحيط الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن المقاربات المراعية لمنظور التوازن بين الجنسين تسهم بشكل كبير في تسهيل سبل الانتعاش الاقتصادي ودعم البناء المجتمعي وجعل عمليات السلام أكثر فعالية وتحسين نوعية وجودة المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن برامج التوازن بين الجنسين في الأمن والسلام تسهم بصورة كبيرة في جهود القضاء على جذور التطرف والعنف.

أهداف

وأكد الدكتور الهاملي أن هذا المؤتمر العالمي يسعى إلى تحقيق أهداف عدة أهمها زيادة الوعي حول مقاربة النوع والسلام والأمن في كل من الحياة السياسية والممارسة العملية وتوفير فهم أفضل لأبعاد التوازن بين الجنسين في السلم والأمن الدوليين لجمهور عريض من الناس، وإبراز مكانة دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة في حفظ السلام، منوهاً بأن المؤتمر يعتبر فرصة مناسبة لإطلاق سلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية الهادفة إلى النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

واعتبر الدكتور الهاملي أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فهي عضو مؤسس للشبكة الدولية للتواصل حول المرأة والسلام والأمن وأول دولة تنشأ كلية عسكرية للإناث في سنة 1990 وهي مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، كما أسست دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين العنصر النسوي في بناء المجتمع، كما أنشأت مجلس التوازن بين الجنسين في عام 2015.

واستعرض الدكتور الهاملي بعض الأرقام الدالة على تطور وتمكين المرأة الإماراتية، فعلى سبيل المثال تمثل النساء الإماراتيات نسبة 20% من العاملين في حقل السلك الدبلوماسي لدولة الإمارات، كما أن 46% من النساء الإماراتيات دخلن سوق العمل و95% من الإناث يلتحقن بالدراسة الجامعية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة كبيرة من القيادات السياسية والأكاديمية الوازنة على الصعيد الدولي والإقليمي والإماراتي ومن أهم المتحدثين المشاركين في المؤتمر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسفيرة مارا ماريناكي في مكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، والدكتورة شانتال دي جونج أودرات رئيسة منظمة المرأة في الأمن الدولي «WIIS».