محمد بن راشد: متغيرات 2018 إيجابية للإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه متفائل بالعام 2018 اقتصادياً، وأن متغيرات 2018 ستكون محصلتها إيجابية لدولة الإمارات لأنها الأكثر استعداداً سياسياً واقتصادياً وعلمياً.

وقال سموه خلال حضوره جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي أمس لمناقشة حالة المنطقة والعالم سياسياً واقتصادياً في 2018: «إن لدينا قاعدة اقتصادية متنوعة، وحركة تجارة دولية قوية، وخبرات كبيرة تؤهلنا للتعامل والاستفادة من كافة متغيرات 2018 الاقتصادية».

وأضاف: «لدينا دول عربية كبرى ستشهد إصلاحات اقتصادية ضخمة العام القادم»، مشيراً إلى أن «الدول المصدرة للنفط تكيفت اقتصادياً مع أسعاره وأن الإصلاحات الاقتصادية في عالمنا العربي هي مؤشرات إيجابية للمستقبل». وأعرب سموه عن الأمل في أن يحمل 2018 عدداً من التغيرات الإيجابية على الصعيد السياسي في المنطقة.

ولفت سموه إلى أن العالم أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، وما يحدث في أي بقعة منه تنعكس آثاره على البلدان كافة. وقال: «العالم العربي يمر بتغيرات متسارعة سياسياً واقتصادياً، والدول التي لا تواكب سرعة التغيرات تخاطر بالتأخر لسنوات طويلة».

وتضمن برنامج المنتدى بدورته العاشرة 6 جلسات تناولت في محاورها حالة العالم والعالم العربي اقتصادياً وسياسياً في 2018 وشملت قائمة المتحدثين كلاً من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الذي ناقش احتمالات تفكك الاتحاد الأوروبي، وروبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي السابق الذي طرح إشكالية تحول العالم إلى ساحة لصراع نووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2018.