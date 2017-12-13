«الجنسية والإقامة»: تأشيرات الشركات عبر البوابة الذكية اعتباراً من الأحد

أكد قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أنه سيتم التحول كلياً إلى نظام البوابة الذكية اعتباراً من الأحد المقبل، بعد عقد ورش عمل لجميع الشركات والمؤسسات لشرح مميزات النظام وطريقة استخدامه.

وسيتوجب على جميع الشركات والمؤسسات العمل على الانتهاء من إجراءات الاشتراك في النظام قبل هذا التاريخ، علماً أن كل أنواع التأشيرات والإقامة متاحة عبر البوابة الذكية، كما يمكن دفع الغرامات من خلال البوابة الذكية وبشكل إلكتروني ومتكامل دون الحاجة لزيارة مركز الخدمات.

تطبيق

وأوضح القطاع أن التطبيق الذكي يقوم في حال رفض الطلب أو استحقاق استرداد الضمان المالي بإرسال إشعار بحالة الطلب، ما يمكن المتقدم بطلب من استرداد الرسم المالي عبر البوابة الذكية، إضافة إلى التقدم بطلب استثناء عبر بوابة الموقع الإلكتروني من خلال ملء الطلب قبل الدفع الإلكتروني وإرسال الشروحات اللازمة لتوضيح ماهية الاستثناء وتفاصيله، مشيراً إلى أنه يمكن التحقق من صلاحية أذونات الدخول الإلكترونية عبر زيارة البوابة الذكية، حيث سيقوم النظام بإخطار العميل بالموافقة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الخاص.

وأكد القطاع أنه يمكن للشركات والأفراد التسجيل في الخدمة بشكل مجاني عبر زيارة الموقع الإلكتروني، وذلك باستخدام رقم الهوية وسيصل العميل رمز التفعيل برسالة نصية، ومن ثم سيتمكن من إدخال كلمة المرور الخاصة به ومجرد الدخول إلى البوابة الذكية سيتمكن من إتمام كافة معاملات التأشيرة والإقامة بأنواعها دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة.

جدير بالذكر أنه ومن خلال البوابة الذكية يمكن للعميل التأكد من إتمام إنجاز العملية بنجاح إذ يعتمد الوقت المستغرق للحصول على التأشيرة حسب نوعها، حيث تختلف المدة من طلب لآخر اعتماداً على نوع التأشيرة المطلوبة.